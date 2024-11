Nikolaus tritt als Artist auf - und verletzt sich

Am Dienstagabend verletzte sich ein Mann bei seinem Auftritt auf einem Münchener Weihnachtsmarkt schwer. Wie die Feuerwehr berichtet, wollte der als Nikolaus verkleidete Mann an einem Drahtseil zu Boden schweben. Dabei übersah der 34-Jährige einen geparkten Transporter.

Nikolaus übersah Transporter auf Münchener Weihnachtsmarkt

Der Mann prallte gegen den Transporter und verletzte sich schwer am Bein. Ein Feuerwehrwagen und ein Notarzt fuhren zu dem Weihnachtsmarkt. Die Einsatzkräfte versorgten den 34-Jährigen medizinisch. Anschließend ließ der Mann sich in einer Klinik in München weiterbehandeln.

Warum der Artist den Transporter übersehen hatte, ist nicht bekannt.

