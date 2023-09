Porsche mäht Plakate um und kracht gegen Hausmauer

Nach einem Unfall in der Münchener Triftstraße flüchtete der Fahrer eines Sportwagens. Mit seinem Porsche war er zuvor in eine Hausmauer gekracht.

30.09.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Laut einer Mitteilung der Münchner Feuerwehr geschah der spektakuläre Crash am Freitag kurz vor Mitternacht. Als die Einsatzkräfte am Unfallort in der Triftstraße im Stadtteil Lehel eintrafen, fanden sie den demolierten Sportwagen ohne Fahrer vor. Das automatische eCall-System des Fahrzeugs hatte der Leitstelle den Unfall gemeldet. Mehrere Passanten hatten den Abflug des hochpreisigen Wagens zudem den Beamten mitgeteilt.

Unfall mit Sportwagen in München: Fahrer flüchtet, Schaden im "höheren Bereich"

Nach ersten Erkenntnissen war der Porsche in der Triftstraße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in eine Hausmauer gekracht. Zuvor mähte das Auto noch mehrere Wahlplakate und einen Parkautomaten um. Ein geparktes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Den Sachschaden hat die Feuerwehr noch nicht genau beziffert, er liege aber "im höheren Bereich", heißt es in der Mitteilung. Die Feuerwehrleute sicherten am Unfallort den demolierten Porsche und stellten den Brandschutz sicher.

Vom Unfallverursacher fehlte am Samstagnachmittag noch jede Spur. Der Porsche-Fahrer machte sich offenbar sofort nach dem Unfall aus dem Staub. Ob er sich bei dem Crash Verletzungen zugezogen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei versucht nun den Fahrer zu ermitteln und will den genauen Unfallhergang klären. Der Sportwagen wurde vor allem an der Front beschädigt. Beim Aufprall an der Hausmauer lösten mehrere Airbags aus.

Die Triftstraße liegt im Münchner Stadtteil Altstadt-Lehel und führt vom Thierschplatz zur Liebigstraße. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Abzweigung zum Sankt-Anna-Platz.

