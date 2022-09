S-Bahn erfasst Mann in Tunnel - 63-Jähriger hat offenbar Riesenglück

Eine S-Bahn hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 63-Jährigen in München erfasst. Der Mann hatte offenbar Riesenglück.

Im S-Bahn-Tunnel zwischen den Haltestellen Marienplatz und Karlsplatz in München hat eine S-Bahn einen Mann erfasst. Die S1 fuhr laut Polizei kurz nach Mitternacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vom Marienplatz in Richtung Stachus ab. Der 38-jährige Zugführer sah nach wenigen hundert Metern plötzlich einen Mann an der Tunnelwand sitzen. Die Entfernung zur S-Bahn betrug nur noch wenige Meter.

München: S-Bahn erfasst Mann in Tunnel - 63-Jähriger schwer verletzt

Der 38-Jährige leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Da er sich anfangs nicht sicher war, ob die S-Bahn den 63-Jährigen erfasst hatte, suchte er den Bereich ab - nachdem das Gleis gesperrt worden war. Am Ende des Zuges sah er den Rumänen, der ansprechbar war.

Der Zugführer rettete den 63-Jährigen aus dem Gleisbereich und brachte ihn in den hinteren Teil des Zuges. Mitfahrer öffneten die Tür von Innen per Notentriegelung. Nachdem die Strecke wieder freigegeben war, fuhr der 38-Jährige die S-Bahn zum Stachus. Dort versorgten Rettungskräfte den 63-Jährigen, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt worden war.

Verletzter muss nach Unfall reanimiert werden und kommt ins Krankenhaus

Der Verletzte musste nach Polizeiangaben zwischenzeitlich sogar reanimiert werden. Der 63-Jährige kam in ein Krankenhaus in München, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Lebensgefahr besteht allerdings nicht mehr.

Nachdem ein 63-Jähriger im S-Bahn Tunnel von einem Zug erfasst wurde, kam er in ein Münchner Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht mehr. Bild: Bundespolizei

Die Bundespolizeidirektion München ermittelt gegen den 63-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Beamten wollen dabei klären, warum er sich im Tunnel aufgehalten hatte.

Nach dem Unfall: S-Bahnen verspäten sich - Oktoberfest-Besucher betroffen

Durch den Unfall kam es in der Münchner S-Bahn zu Verspätungen. Davon waren vor allem Oktoberfest-Besucher betroffen, die nach der Wiesn zurück nach Hause unterwegs waren.

