Betrunkener schießt an U-Bahnhof in München um sich

An einem U-Bahnhof in München gab ein betrunkener 39-jähriger Mann mehrere Schüsse mit einer Waffe ab. Passanten wählten den Notruf, die Polizei eilte hinzu.

23.03.2023 | Stand: 16:52 Uhr

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, nachdem er an einem U-Bahnhof in München mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben haben soll. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten den 39-Jährigen am Mittwoch überwältigt, nachdem mehrere Passanten Notrufe abgesetzt hatten. Der Verdächtige hatte demnach am Bahnsteig mehrmals in die Luft geschossen. (Lesen Sie auch: Die Zahl der Kleinen Waffenscheine steigt weiter)

Der Betrunkene aus München hatte gar keinen Waffenschein

Der Mann war den Angaben zufolge alkoholisiert und hatte keine Erlaubnis für die Waffe. Er wurde in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht. Die Polizei ermittelte am Donnerstag bezüglich Verstößen gegen das Waffengesetz.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer hier.