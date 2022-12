Mundschutz runter in Bayerns Bahn: Es gibt keinen Grund mehr für Maskenpflicht

Die Maskenpflicht in Bayerns öffentlichen Verkehrsmitteln fällt am Samstag. Das war absehbar und und ist mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage sinnvoll.

07.12.2022 | Stand: 07:58 Uhr

Ab kommenden Samstag haben es die Menschen in Bayern selbst in der Hand, wie sie es mit dem Infektionsschutz im öffentlichen Nahverkehr halten. Wer die Maske satt hat, der kann sie – falls er oder sie nicht gerade mit dem Regionalzug die Donau von Neu-Ulm in Richtung Ulm überquert – in der Tasche lassen. Einzig in Fernverkehrszügen gilt weiterhin auch in Bayern das Bundesrecht, also Maskenpflicht.

Umgekehrt steht es jedem Menschen frei, weiterhin, wann und wo er will, eine Maske aufzusetzen. Angesichts anderer, aktuell grassierender Infektionskrankheiten ist das in manchen Situationen sicherlich auch sinnvoll. Wegen dieser Krankheiten jedoch die coronabedingte Maskenpflicht zu verlängern, wäre rechtlich nicht möglich und unverhältnismäßig gewesen.

Die meisten Menschen sind bereits gegen Corona geimpft oder genesen

Die Entscheidung der Staatsregierung hat sich schon seit Wochen abgezeichnet und sie ist vertretbar. Corona hat für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger seinen Schrecken verloren. Die meisten Menschen sind geimpft oder haben eine Erkrankung überstanden. Wer dennoch Sorge hat vor einer Ansteckung – etwa weil er zu einer Risikogruppe gehört oder gefährdete Angehörige schützen will – dürfte längst gelernt haben, mit der Gefahr umzugehen. Außerdem deutet vieles darauf hin, dass das Virus hauptsächlich über private Kontakte verbreitet wird und nicht so sehr im öffentlichen Raum.

Es braucht keine prophetischen Qualitäten, um vorherzusagen, dass bald auch andere Länder und der Bund nachziehen werden. Die Warnungen vor einer neuen, ansteckenderen und gefährlicheren Corona-Welle haben sich zuletzt als unbegründet erwiesen. Und ein vager Verdacht kann keine Maskenpflicht begründen.