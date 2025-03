Verdächtiger nach Brand mit Leichenfund in U-Haft

Nach einem Brand mit Leichenfund in Garmisch-Partenkirchen sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Es wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sagte. Demnach wird dem 51-jährigen Deutschen vollendeter Totschlag vorgeworfen und versuchter Mord in vier Fällen.

Der Mann, der von Spezialkräften festgenommen worden war, wird verdächtigt, den Bewohner eines Mehrfamilienhauses getötet und dann dort Feuer gelegt zu haben. Hintergründe und Motiv der Tat waren zunächst unklar.

Laut Polizei waren Rettungskräfte am Freitagmorgen zu dem Feuer in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses gerufen worden. Dort fanden Feuerwehrleute beim Löschen den leblosen 48 Jahre alten Bewohner. Trotz Reanimationsversuchen habe ein Notarzt nur noch dessen Tod feststellen können. Weitere Menschen wurden leicht verletzt aus dem Gebäude gerettet.