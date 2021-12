Falscher Polizist durchsucht Wohnung eines Seniors in Nürnberg und bestiehlt ihn

In Nürnberg hat sich ein Unbekannter als Polizist ausgegeben und die Wohnung eines 92-Jährigen durchsucht. Dabei entwendete er Bargeld in vierstelliger Höhe.

28.12.2021 | Stand: 17:39 Uhr

In Nürnberg hat sich am Montag ein Betrüger als Polizist ausgegeben und die Wohnung eines 92-Jährigen im Stadtteil Steinbühl durchsucht. Dabei entwendete er einen hohen Geldbetrag, berichtet die Polizei. Gegen 18:30 Uhr betrat der vermeintliche Unbekannte ein Mehrfamilienhaus im Bereich der Röntgenstraße in Nürnberg und klingelte an der Wohnungstür des 92-Jährigen.

Nürnberg: Falscher Polizist klaut Bargeld bei Wohnungsdurchsuchung

Der Betrüger gab sich als Polizist aus, zeigte einen Ausweis vor und betrat anschließend die Wohnung. Unter einem Vorwand durchsuchte der unbekannte Täter mehrere Schubladen und Kommoden. Dabei entwendete er einen vierstelligen Geldbetrag. Danach verließ er das Mehrfamilienhaus und verschwand in unbekannte Richtung.

Eine von der Polizei eingeleitete Fahnung blieb bislang ohne Erfolg. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 1,75 Meter groß

Kleidung: Dunkler, knielanger Mantel, Wintermütze mit Schirm, schwarze FFP2-Maske im Gesicht

Falscher Polizist in Nürnberg: Kripo ermittelt

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die Spuren in der Wohnung des Seniors gesichert. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Lesen Sie auch