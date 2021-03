Nach Absage 2020: Wann findet das Ikarus-Festival 2021 statt?

Das Ikarus-Festival ist abgesagt: Am Flughafen Memmingen findet kein Techno-Festival statt. Jetzt steht der nächste Termin fest.

17.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

--- Update, 17. März 2021 --- Dieser Artikel stammt aus dem vergangenen Jahr und thematisierte das Ikarus-Festival 2020. Inzwischen wurde auch das Ikarus-Festival 2021 abgesagt. Aktuelle News und Infos, was mit den Ikarus-Festival-Tickets passiert und wann der Termin für 2022 ist, erfahren Sie hier ----

Nachdem alle Großveranstaltungen 2020 bis 31. August verboten sind, reagierten die Veranstalter des Ikarus-Festivals in Memmingen mit einem emotionalen Statement auf ihrer Homepage. Sie sagen das Großevent, das vom 29. Mai bis zum 1. Juni auf dem Gelände des Allgäu Airport hätte stattfinden sollen, ab. Sie versprechen aber auch: "Wir blicken nun alle nach vorn und sind voller Erwartung auf ein wahrlich legendäres Ikarus Festival 2021. Denn daran besteht kein Zweifel."

Inzwischen steht der Termin fest: Gefeiert werden soll vom 21.05. bis 24.05.2021 auf dem Allgäu Airport bei Memmingen. Weitere Infos folgen

>> Lesen Sie dazu: Ikarus Festival Tickets: Umtausch fürs Ikarus 2021 in Memmingen läuft - das sind die Regeln <<

----------- Ursprünglicher Artikel ------------

Was kosten Tickets fürs Ikarus Festival und welche Karten gibt es?

Das Ikarus-Festival 2020 am Memminger Flughafen verspricht eine gigantische Party an Pfingsten: Camping, Food-Meile, eine tolle Location und ein riesiges Line-up mit 120 DJs aus der ganzen Welt auf sieben Bühnen!

Schon jetzt ist die Nachfrage nach Ikarus-Tickets groß: Die Veranstalter rechnen mit 70.000 Besuchern auf dem Gelände des Allgäu Airport. Deshalb werden sowohl Karten für das komplette Wochenende angeboten, als auch Einzeltickets für Freitag, Samstag und Sonntag.

Es gibt drei Karten-Kategorien beim Ikarus-Festival:

Normal : Hier ist die Rede vom Full Weekend-Ticket, das von Freitag bis Sonntag gilt. Wer früher kauft, zahlt weniger. Aktueller Preis: 118,90 Euro + 14,13 Euro Gebühren und Steuern.

: Hier ist die Rede vom Full Weekend-Ticket, das von Freitag bis Sonntag gilt. Wer früher kauft, zahlt weniger. Aktueller Preis: 118,90 Euro + 14,13 Euro Gebühren und Steuern. Stage Plus : Das VIP-Ticket für Fans, die vom Ikarus-Festival Timetable nicht genug bekommen. Es verspricht Zugang zu den Hauptbühnen und Bars & WCs hinter der Bühne. Aktueller Preis: 179,90 € + 21,25 € Gebühren und Steuern.

: Das VIP-Ticket für Fans, die vom Ikarus-Festival Timetable nicht genug bekommen. Es verspricht Zugang zu den Hauptbühnen und Bars & WCs hinter der Bühne. Aktueller Preis: 179,90 € + 21,25 € Gebühren und Steuern. Gruppe: Wer mit seinen Freunden aufs Ikarus Festival 2020 geht, kann ab 4 Personen ein günstigeres Ticket kaufen. Aktueller Preis: 109,90 € + 13,09 € Gebühren und Steuern.

Für die Festival-Tage Freitag, Samstag und Sonntag gibt es auch jeweils Tagestickets: Die Preise bewegen sich zwischen 54,90 € und 69,90 € (plus Gebühren und Steuern). Für die einzelnen Tage werden auch wieder Stage Plus-Karten angeboten (zwischen 89,90 € und 119,90 €, plus Gebühren und Steuern).

Wichtige Info: Einlass aufs Ikarus-Gelände bekommen nur Personen ab 18 Jahren. Ob es nach dem Ende des Vorverkaufs am 28. Mai 2020 noch eine Tageskasse am Festival-Gelände gibt, kann der Veranstalter derzeit nicht garantieren.

Kostet das Camping beim Ikarus-Festival extra?

Ja. Wer auf dem Ikarus-Campingplatz feiern und übernachten will, braucht ein zusätzliches Camping-Ticket für 34,90 € + 4,33 € Gebühren und Steuern. Ein Müllpfand von 15 Euro kommt noch hinzu.. Achtung: Das Ticket fürs Camping ist nur in Verbindung mit einem Full Weekend-Ticket gültig. Anreise ab Freitag, 9 Uhr.

Wer mit einem Wohnmobil zum Memminger Flughafen kommt, benötigt zusätzlich zum Camping Ticket noch ein Caravan Ticket (49,90 € + 6,09 € Gebühren und Steuern).

Außerdem gibt es im Ikarus-Village gegen Aufpreis "Comfort Camping" in eigens bereitgestellten VIP-Zelten und Hütten.

Alle Tickets sind auf der Ikarus-Festival-Internetseite im Vorverkauf bestellbar.

Gibt es auf dem Ikarus-Festival 2020 genügend Duschen, Toiletten und Dixi-WCs?

Der Veranstalter "Permanent Entertainment GmbH" verspricht, aus dem WC- und Duschen-Desaster auf dem Ikarus-Festival 2019 gelernt zu haben. Damals gab es zu Festivalbeginn kein fließendes, später nur kaltes Wasser. Heuer soll es speziell auf dem Campingplatz mehr WCs und Duschen mit warmen Wasser geben. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr muss man auch nicht mehr extra für eine "Dusch & WC Flatrate" bezahlen.

Bilderstrecke

Ikarus-Festival, Tag 2

Ikarus-Festival Line-up 2020: Welche DJs spielen heuer auf dem Festival?

Beim Ikarus-Festival 2020 werden 120 DJs aus der ganzen Welt auflegen. Bekannteste Namen am Allgäu Airport in diesem Jahr sind die Techno-Pioniere Carl Cox und Sven Väth, sowie aktuell angesagte Künstler wie Amelie Lens, Steve Aoki und Adam Beyer. Das vollständige Ikarus Line-up in der Übersicht:

Headliner

Adam Beyer

Amelie Lens

Carl Cox

Dubfire

Enrico Sangiuliano

Fritz Kalkbrenner

Kshmr

Len Faki

Monika Kruse

Neelix

Pan-Pot

Robin Schulz

Salvatore Ganacci

Steve Aoki

Sven Väth

Will Sparks

DJs von A bis Z

Aka Aka

Ben Böhmer

Boston 168

168 Dax J

Denise Schneider

Dirty Doering

Dominik Eulberg

Droplex

Drunken Masters

Eskei83

Extrawelt

Falscher Hase

Felix Kröcher

Felix Raphael

Raphael Fjaak Dj Set

Format:B

Gestört Aber Geil

Gregor Tresher

Hidden Empire

I Hate Models

Inhalt Der Nacht B2b Echoes Of October

Karotte

Kerstin Eden

Klangkuenstler

Klaudia Gawlas

Kobosil

Le Shuuk

Lexer

Lexy & K-Paul

Marcel Fengler

Marcus Meinhardt

Marika Rossa

Mark Dekoda

Mark Reeve

Mausio

Midas 104

Mimi Love

Mollono.Bass

Moonbootica

Niconé

Oliver Schories

Paula Temple

Pappenheimer

Pleasurekraft

Radio Slave

Rebekah

Reinier Zonneveld

Sam Shure

Skiy

Stereo Express

T78

Township Rebellion

Tube & Berger

Under Black Helmet

Victor Ruiz

Vize

Vtss

Younotus

Harder Styles A bis Z

Angerfist

Da Tweekaz

Dr. Peacock

Headhunterz

Ran-D

Wildstyle

Progressive Psytrance A bis Z

Ace Ventura

Astrix

Atmos

Audiomatic

Blastoyz

Captain Hook

Fabio Fusco

Klopfgeister

Krama

Morten Granau

Novotix

Omiki

Ritmo

Das Ikarus-Festival-Timetable, also an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die DJs spielen, erscheint rund zwei Wochen vor dem Festival. Öffnungszeiten des Ikarus Festivalgelände:

Freitag 17 Uhr bis 4 Uhr

Samstag 12 Uhr bis 4 Uhr

Sonntag 12 Uhr bis 4 Uhr

Anreise zum Ikarus-Festival mit Bus, Bahn und Auto: Wie komme ich hin?

Die meisten Ikarus-Besucher kommen mit dem Auto an das Gelände am Flughafen Memmingen. Achtung: Nicht die Adresse des Allgäu Airports ins Navi eingeben, sondern die der ehemaligen Shelterstraße, die zu Parkplätzen und Camping beim Ikarus führt: 87766 Memmingerberg, Industriestraße.

Wer mit der Bahn kommt, findet direkt am Zentralen Omnibusbahnhof vor dem Bahnhof Memmingen einen Shuttle-Bus, der die Besucher hoch zum Allgäu Airport undn zurück bringt. Die Busse zurück nach Memmingen sollen länger als in den vergangenen Jahren fahren (bis 4 Uhr morgens).

Aus über 70 Städten werden außerdem direkte Bustouren (im sog. Partybus) zum Ikarus angeboten. Informationen zu Abfahrtszeiten, Routen und Preisen hier.