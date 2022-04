Nach Badreinigung Kerze angezündet - Explosion in Wohnung

In Zwiesel in Niederbayern hat eine Frau ihr Bad mit Chlorreiniger geputzt und dann eine Kerze angezündet - ein fatale Idee.

13.04.2022 | Stand: 07:31 Uhr

Bei einer Explosion am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Zwiesel in Niederbayern ist nach Polizeiangaben ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

Eine 21-jährige Mieterin hatte in ihrer Wohnung das Bad mit Chlorreiniger geputzt, so die Polizei. Als sie dann später ein Bad nehmen wollte und sich dazu eine Kerze anzündte, entflammte das augenscheinlich zuvor aus dem Reiniger gebildete Gas-Luft-Gemisch - es kam zu einer Explosion.

Zwiesel: Frau bei Explosion nicht verletzt

"Während die junge Dame weitestgehend unversehrt mit dem Schrecken davon kam, wurde eine Zwischenwand in Trockenbauweise durch die Druckwelle nicht unerheblich beschädigt", so die Polizei weiter. Feuerwehrleute sicherten die Wand vorläufig ab. Trotzdem dürfe die Wohnung bis zum Abschluss einer statischen Begutachtung erst einmal nicht mehr betreten werden.

Die Ermittlungen von Polizei und Kripo zur Explosion in Zwiesel dauern an.