Nach Zusammenstoß: Bergung der S-Bahnen bei München soll beginnen

Eine Zugtür und zahlreiche weitere Trümmer der zwei aufeinander geprallten S-Bahnen liegen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn auf einem Haufen. Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen südlich von München kam am 14. Februar ein Fahrgast ums Leben, 18 Menschen wurden verletzt.