Schwimmer gerät im Pfuhler See in Neu-Ulm in Not und kommt unter Wasser

Am Pfuhler See in Neu-Ulm ist am Sonntagabend ein Mann während des Schwimmens in Not geraten und kam dabei unter Wasser. Die Polizei ermittelt.

13.06.2022 | Stand: 08:31 Uhr

Am Pfuhler See im Neu-Ulmer Ortsteil Pfuhl ist es am Sonntagabend zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, ist ein 23-Jähriger während des Schwimmens in Not geraten und unter Wasser gekommen. Dank der Suchmaßnahmen von Badegästen und der Wasserwacht konnte der Mann aus dem See geborgen werden. Sofort wurden medizinische Notfallmaßnahmen durchgeführt und der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Badeunfall am Pfuhler See in Neu-Ulm: Ermittlungen laufen

Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 23-Jährigen kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Wie es zu dem Badeunfall am Pfuhler See kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Einsatz waren mehrere Einsatzkräfte der Wasserwacht Neu-Ulm/Senden, der DLRG Leipheim, der Feuerwehr Neu-Ulm sowie des Rettungsdienstes mit insgesamt über 60 Einsatzkräften beteiligt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Wegen der Rettungsmaßnahmen mussten Teile des Badesees für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Die Polizei Neu-Ulm hat die ersten Ermittlungen durchgeführt, jetzt hat der Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.