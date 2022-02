Gegensätzliche Aussagen nach Unfall auf der A7 bei Neu-Ulm

Nach einem Unfall auf der A7 bei Neu-Ulm dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Aussagen.

Nach einem Unfall am Freitagnachmittag auf der A7 zwischen Nersingen und dem Autbahndreieck Hittistetten dauern die Ermittlungen noch an. Als die Beamten an der Unfallstelle ankamen, standen die beiden unfallbeteiligten Autos noch da, berichtet die Polizei. Die Insassen waren bereits unverletzt ausgestiegen.

Unfall auf der A7 bei Neu-Ulm: Ermittlungen zur Unfallursache

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch fraglich. Die 63-jährige Unfallbeteiligte sagte aus, dass sie wegen eines Staus abbremsen musste und ihr das nachfolgende Auto auf dem linken Fahrstreifen aufgefahren sei. Der 28-Jährige aus dem dahinter fahrenden Fahrzeug stellte die Unfallursache anders dar. Laut seiner Aussage sei die Frau zum Überholen ausgeschert, ohne auf ihn zu achten und er habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Unfallaufnahme dauerte über eine Stunde. Zur Unterstützung der Polizei war das THW Neu-Ulm angerückt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sollen sich bitte bei der Autobahnpolizei Günzburg unter Telefon 08221/919-311 melden.

