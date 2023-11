Petition gegen Böhse Onkelz: Musikerin will Konzerte in Neu-Ulm verhindern

Ariane Müller glaubt, dass die Sicherheit bei den zwei Freiluft-Auftritten der Onkelz in Neu-Ulm nicht gewährleistet sei. Darum hat sie eine Petition gestartet.

Von Ronald Hinzpeter

10.11.2023 | Stand: 09:43 Uhr

Nach nur wenigen Stunden waren sämtliche Tickets für die Tournee der Böhsen Onkelz im kommenden Jahr ausverkauft. Auch für die zwei Auftritte in Neu-Ulm gibt es keine Karten mehr. Doch nun regt sich Widerstand dagegen, dass die Band im Wiley-Park spielt: Die Ulmer Musikerin und Kabarettistin Ariane Müller will die Konzerte verhindern und hat am Mittwoch eine entsprechende Petition gestartet. Schon die Überschrift signalisiert, worum es ihr geht. Sie lautet: " Böhse Onkelz raus aus unserer Stadt."

