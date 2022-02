Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Zug in Neu-Ulm - Identität des Toten noch unklar

Schlimmer Unfall im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen: Dort ist ein Radfahrer mit einem Zug kollidiert. Der Mann ist tot. Die Polizei muss seine Identität klären.

28.02.2022 | Stand: 13:46 Uhr

Der tödliche Zusammenstoß hatte sich nach Angaben der Polizei am späteren Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ereignet. Der Radfahrer war in Gerlenhofen bei Neu-Ulm in der Sankt-Wolfgang-Straße unterwegs. An einem unbeschrankten Bahnübergang wollte er die Bahnline Ulm-Kempten überqueren.

Dabei übersah er offenbar trotz des blinkenden Warnlichts am Andreaskreuz den herannahenden Regionalzug. Der Zugführer betätigte noch die Notbremse, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde von dem Zug frontal erfasst und tödlich verletzt.

Polizei hat toten Radfahrer bei Neu-Ulm noch nicht identifiziert

Bislang konnte die Polizei die Identität des Toten noch nicht klären und bitte deshalb um Mithilfe. Der Mann führte keinerlei Ausweisdokumente und kein Mobiltelefon mit sich, deshalb gehen die Ermittler davo aus, dass er aus der näheren Umgebung stammen könnte. Bisher ging bei der Polizei jedoch keine Vermisstenmeldung ein.

Der Verstorbene Radler wird wie folgt beschrieben:

Es handelt sich um einen Mann mittleren Alters.

Er war mit einem Rennrad mit Pedelec-Ausstattung der Marke Focus unterwegs.

Er trug schwarze Radkleidung.

Personen, die hierzu eventuell Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden.

