Frau will Wohnung mit Grill heizen und wird lebensgefährlich verletzt

In Oberbayern wollte eine 42-Jährige ihre Wohnung mit einem Holzkohlegrill heizen. Sie wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

04.12.2023 | Stand: 13:27 Uhr

Eine Frau hat einen Holzkohlegrill in einer Wohnung betrieben und dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wegen Gasgeruchs waren Einsatzkräfte am Sonntag zu dem Mehrfamilienhaus in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gerufen worden.

Im Schlafzimmer fanden sie den laufenden Grill und eine 42 Jahre alte Frau, die durch die hohe CO2-Konzentration bewusstlos geworden war. Den Angaben eines Polizeisprechers vom Montag zufolge wollte die Frau mit dem Grill heizen. Die 42-Jährige kam in kritischem Zustand in eine Spezialklinik. Die ebenfalls in der Wohnung befindlichen sechs Kinder blieben unverletzt.

