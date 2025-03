Siebenköpfige Familie durch Gasaustritt vergiftet

Kohlenmonoxidvergiftungen wegen eines Gaslecks hat eine siebenköpfige Familie in Neumarkt in der Oberpfalz erlitten. Die 37 Jahre alte Mutter sei schwer verletzt ins Klinikum gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ihre fünf Kinder im Alter zwischen 2 und 13 Jahren sowie ihr 53 Jahre alter Ehemann seien weit leichter verletzt worden.

Die 37-Jährige habe sich zunächst am Dienstagmorgen erbrochen und über starkes Unwohlsein geklagt. Ihr Mann wählte demnach den Notruf. Als die Rettungskräfte den Angaben zufolge das Mehrfamilienhaus betraten, löste ihr Kohlenmonoxid-Warnmelder aus. Die Familie musste daraufhin das Gebäude verlassen und die Feuerwehr nahm die an der Außenwand installierten Gasfeuerstätten außer Betrieb, wie es weiter hieß. Laut Polizei führte wahrscheinlich ein technischer Defekt zu dem Gasaustritt. Die Ermittlungen dauern an.