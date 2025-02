Landwirtschaftliche Halle fängt Feuer – Millionenschaden

Ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle in Dietersburg (Landkreis Rottal-Inn) hat einen geschätzten Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Das 600 Quadratmeter große Gebäude sei in der Nacht auf Samstag vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr verhinderte demnach ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Stall mit 150 Stieren. In der Halle befanden sich laut Polizei unter anderem Heupellets und eine Pellet-Trocknungsanlage.

Millionenschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rottal-Inn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis