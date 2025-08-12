Icon Menü
Niederbayern: Mann wegen mutmaßlichen Mordversuchs an Partnerin in U-Haft

Niederbayern

Mann wegen mutmaßlichen Mordversuchs an Partnerin in U-Haft

Polizisten werden frühmorgens wegen eines Streits zu einer Asylbewerberunterkunft gerufen. Dort finden sie eine Frau mit Verletzungen im Gesicht. Die Spur führt zu ihrem Lebensgefährten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Polizisten nahmen den 41-Jährigen in der Wohnung des Paares fest. (Symbolbild)
    Polizisten nahmen den 41-Jährigen in der Wohnung des Paares fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs an seiner Partnerin in Niederbayern sitzt ein 41-Jähriger in U-Haft. Der Mann soll die 36-Jährige in einer Asylbewerberunterkunft in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) unter anderem am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei nach dem Vorfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht und dort am Dienstag noch weiter behandelt worden.

    Polizisten hätten den 41 Jahre alten Ukrainer wenig später in der Wohnung des Paares in der Unterkunft festgenommen. Seit Sonntag sitzt er den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben zunächst unklar, Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.

