Niederbayern: Mit Auto gegen Hauswand geprallt - 92-Jähriger stirbt

Niederbayern

Mit Auto gegen Hauswand geprallt - 92-Jähriger stirbt

Ein Mann fährt in Niederbayern mit seinem Wagen gegen eine Hausmauer und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Er überlebt nicht.
Von dpa
    Der 92-Jährige war nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)
    Der 92-Jährige war nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

    Drei Tage nach einem Unfall in Niederbayern ist ein 92-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann war bei Tann (Landkreis Rottal-Inn) am Sonntag ungebremst gegen eine Hauswand gefahren, teilte die Polizei mit. Er war demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Mittwoch starb.

    Die Autofahrerin im Wagen hinter ihm hatte zunächst bemerkt, wie der 92-Jährige gegen einen Gartenzaun gefahren war. Das in Schlangenlinien fahrende Auto war dann von der Straße abgekommen und ungebremst gegen eine Hausmauer geprallt. Die Wand war bei dem Unfall schwer beschädigt worden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauerten nach dem Tod des Mannes weiter an.

