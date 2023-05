Nino De Angelo fühlt sich trotz kranker Lunge fit für Tour

Der Sänger Nino de Angelo fühlt sich trotz seiner Lungenerkrankung fit für seine Deutschlandtournee im Herbst. Ans Aufhören denkt er noch nicht.

Der Sänger Nino de Angelo (59) sieht seine Lungenerkrankung nicht als Hindernis für Live-Auftritte. "Ich kann auf der Bühne noch sehr gut singen. Ich habe da meine Technik entwickelt", erzählt er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich kann jetzt nicht rumjumpen und tun und machen und einen Song nach dem anderen singen. Aber ich kann mit voller Power meine Songs singen." Er sei dann zwar außer Atem. "Aber dann hab ich auch sehr viel zu erzählen." Das mache er dann eine Minute - "und dann geht's schon weiter."

Nino de Angelo machte seine COPD-Erkrankung 2020 öffentlich

De Angelo ("Jenseits von Eden") hatte 2020 öffentlich gemacht, an COPD erkrankt zu sein. Das Leiden, bei dem die Lunge geschädigt ist und das Atmen schwerfällt, ist unheilbar. "Ich hatte mir vor zwei Jahren noch fünf Jahre Lebenserwartung gegeben", sagte er. Die Ärzte hätten es ihm damals auch so gesagt. "Jetzt ist es so, dass es sich in fünf Jahren bei mir nicht verschlechtert hat. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber."

Auch für seine für den Herbst geplante Deutschlandtournee fühle er sich fit. "Auf Tour kann man das noch ganz anders gestalten, dramaturgisch, da kann ich viel mehr Pausen einbauen." De Angelo, der musikalisch lange nicht auf sich aufmerksam machte, erlebte vor zwei Jahren mit dem Album "Gesegnet und Verflucht" ein Comeback. Mit düsterem, mystischen Rock, der an die Band Unheilig ("Geboren um zu leben") erinnerte, landete es auf Platz zwei der deutschen Album-Charts. Am 12. Mai erscheint de Angelos neues Album "Von Ewigkeit zu Ewigkeit".

De Angelo plant noch weitere Alben für die Zukunft

Für die Zukunft plane er noch zwei, drei weitere Alben, sagte de Angelo. Aufhören wolle er erst, wenn seine "Stimme nicht mehr so klingt wie sie klingt." Wenn er keine Kraft mehr habe und auf der Bühne nicht mehr "diese Magie spüre". "Dann ist Feierabend bei mir."