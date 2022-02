Politiker-Derblecken auf April verschoben - dafür mit Publikum

Das Derblecken auf dem berüchtigten Nockherberg in München soll 2022 in den April verschoben werden - dafür aber mit Publikum stattfinden.

Nach einem wegen der Corona-Pandemie rein digitalem Starkbieranstich im Vorjahr soll das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg dieses Jahr wieder mit Publikum stattfinden - allerdings erst am 24. April.

"Wir wollten die Salvator-Probe als eine der traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Heimatstadt München in gewohnter Form stattfinden lassen, endlich wieder Gastgeber sein und gemeinsam anstoßen", sagte Geschäftsführer der Paulaner Brauerei, Andreas Steinfatt, am Mittwoch in München. Normalerweise findet der Nockherberg immer Anfang März statt.

Nockherberg 2022 erst im April - Anzahl der Gäste bislang unklar

Natürlich sei ein Nockherberg im April etwas ungewöhnlich, "aber was ist in Zeiten wie diesen schon normal", sagte Steinfatt. Stefan Betz und Richard Oehmann sollen für Buch und Regie verantwortlich sein. Dabei muss Kabarettist Maximilian Schafroth seine Fastenrede nicht mehr in den leeren Saal halten, sondern kann die Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft wieder direkt von der Bühne aus unterhalten. Wie viele Gäste zugelassen sein werden und welche Auflagen dann gelten, dazu wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg gehört zu den wichtigsten Terminen der Polit-Prominenz im Freistaat. Auch Bundespolitiker gehören immer zu den Gästen, die sich von Kabarettisten und Schauspielern verspotten lassen. Dabei wird das deutlich stärkere Salvator-Bier getrunken. Es hat lange Tradition und wurde schon von den Mönchen als Urväter der Brauerei gebraut.

