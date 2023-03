Standing Ovations für Allgäuer Maxi Schafroth beim Nockherberg 2023

Fastenprediger Maxi Schafroth aus dem Allgäu hat mit einem Appell für Freiheit und Demokratie beim Nockherberg 2023 Standing Ovations bekommen.

03.03.2023 | Stand: 22:02 Uhr

Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth hat beim Nockherberg 2023 am Freitagabend in München Standing Ovations bekommen. Schafroth beendete seine Fastenpredigt beim Starkbieranstich mit einem flammenden Appell, die Freiheit und Demokratie in Deutschland zu würdigen.

"Ich denke wir sind uns in diesem Saal alle einig, dass wir Frieden wollen, dass es unerträglich ist, was den Leuten in der Ukraine widerfährt und dass man die Menschen die sich zu unseren Werten bekennen nicht im Stich lassen kann", sagte Schafroth. Deutschland sei ein Land, in dem es möglich sei, die Regierenden zu kritisieren. In anderen Ländern werde man für einen Auftritt wie beim Nockherberg eingesperrt. "Ich bin echt, ich stehe hier, der BR sendet verzögerungsfrei", sagte Schafroth. "Wer dieses Glück und diese Freiheit nicht schätzt, der mache bitte Platz für die Menschen, die an dieser Freiheit teilhaben wollen", so der Kabarettist zum Abschluss seiner gut einstündigen Fastenpredigt auf dem Nockherberg 2023.

Derblecken am Nockherberg: Markus Söder lobt Fastenprediger Schafroth

Minutenlanger Applaus folgte, viele der Gäste standen auf, um den Fastenprediger zu feiern. Das war die beste Fastenpredigt, die er bisher gehalten hat, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach dem Auftritt des Allgäuers. "Das war Nockherberg at it's best". Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach von einer überragenden Rede. "Er hat es geschafft, uns zum Schluss zusammenzubringen. Das war ein politisch wichtiger Moment", meinte die Grünen-Politikerin Claudia Roth.

Maximilian Schafroth (r), Schauspieler und Kabarettist, hält beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Bild: Sven Hoppe, dpa

Zuvor hatten die Politiker aus Land und Bund ihr Fett abbekommen. Beim traditionellen Derblecken ließ Schafroth kaum ein gutes Haar an den Regierenden, dies allerdings sehr humorvoll und nie wirklich bösartig. Vier Jahre sei der letzte Nockherberg her, sagte Schafroth etwa, "wir alle haben in dieser Zeit Immunität gewonnen, ein paar CSUler haben ihre Immunität verloren", meinte er in Hinblick auf die juristische Aufarbeitung der Maskenaffäre. Und an Söder gewandt: "Der Olaf baut in ein paar Monaten LNG-Terminals, du in vier Jahren keine einzige Wohnung."

Nockherberg 2023: Maxi Schafroth nimmt Aiwanger aufs Korn

Vor allem auf Freie Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger hatte es der Fastenprediger abgesehen. "Der Hubert ist gespannt wie ein Flitzebogen, geladen wie eine Schneekanone, dem zittern schon wieder die Händ‘, er will wieder an seine Spielkonsole", spielte Schafroth auf Aiwangers Twitter-Aktivitäten an. Und attestierte ihm zugleich: "Der Hubert hat es sich im Söder-Schwitzkasten bequem gemacht."

Aber auch die Klimaaktivisten der selbsternannten "Letzten Generation" nahm Schafroth aufs Korn. "Der Uhu ist die AK47 der Generation TikTok", ätzte er. Und fragte, wer im Saal denn schon einmal protestiert habe. Als der bayerische FDP-Chef Martin Hagen daraufhin die Hand hob, musste Schafroth laut lachen. "Weil du bei Sixt einen BMW bestellt hast und dann war nur noch ein Citroen da?", fragte er. Der Applaus beim Münchner Nockherberg war Maxi Schafroth da einmal mehr sicher.