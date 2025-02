So sehen Sie den Nockherberg 2025 mit Maxi Schafroth live im TV und in der Mediathek

Wann kommt der Nockherberg 2025 im Fernsehen? Diese Frage werden sich so manche Allgäuer stellen, denn auch dieses Jahr wird wieder der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth als Fastenprediger beim Politiker-Derblecken in München seinen großen Auftritt haben.

Sowohl Fastenpredigt als auch Singspiel bei der Starkbierprobe gibt es live als TV-Übertragung im BR-Fernsehen, im Stream und anschließend als Wiederholung in der Mediathek. Hier finden Sie alle Infos zu Termin, Uhrzeit und Darsteller der Livesendung vom Nockherberg 2025 mit Maxi Schafroth.

Nockherberg 2025: TV-Übertragung im BR, Fernsehen und Livestream - Uhrzeit und Sendetermin

Sendetermin für den Nockherberg 2025 ist Mittwoch, 12. März 2025 .

Wann geht es los: 19 Uhr.

Wo kann ich den Nockherberg 2025 sehen? Im Bayerischen Fernsehen und als Livestream in der BR Mediathek.

Der Unterallgäuer Kabarettist Maxi Schafroth hält auch heuer die Fastenpredigt bei der Starkbierbrobe auf dem Nockherberg 2025 in München. Er schlüpft damit zum fünften Mal in die Rolle des Paulaner-Fastenpredigers. 2019 feierte der Stephansrieder sein Debüt beim Starkbieranstich, zweimal musste das Politiker-Derblecken jedoch entfallen, wegen der Corona-Krise und dann wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine. 2023 und 2024 erntete der Kabarettist aus dem Unterallgäu dann tosenden Applaus - auch wenn seine Rede vergangenes Jahr nach Meinung einiger Betroffener durchaus deftig ausfiel.

Icon Galerie 9 Bilder Maxi Schafroth hat 2024 am Nockherberg erneut die Fastenpredigt gehalten. Wie tickt der Unterallgäuer? Leben und Karriere des Kabarettisten in Bildern.

Die Vorbereitungen auf den Nockherberg, der wie immer live im Fernsehen gezeigt wird, sind dieses Jahr besonders herausfordernd für Schafroth und die Darsteller des Singspiels. In der Regel widmet sich nämlich beides aktuellen politischen Themen und Entwicklungen - und die Bundestagswahl mit all ihren Konsequenzen ist am 12. März gerade einmal zweieinhalb Wochen her.

Nockherberg-Fastenprediger Maxi Schafroth ist allerdings bekannt dafür, dass er sehr schnell auf aktuelle Ereignisse reagiert. Nicht selten, so heißt es beim übertragenden Sender BR, ändere der Kabarettist noch kurz vor dem Live-Event seinen Text.