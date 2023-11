Nonne beendet Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof

Am Münchner Hauptbahnhof geraten zwei Betrunkene aneinander. Eine Nonne schreitet ein und bewahrt das Opfer vor schweren Verletzungen.

28.11.2023 | Stand: 09:34 Uhr

Eine Nonne hat in eine Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof eingegriffen und einen Mann dadurch vor schlimmeren Verletzungen bewahrt. Die 51-Jährige habe den Angreifer von seinem Opfer weggedrückt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. In der Nacht waren demnach zwei betrunkene Männer in Streit geraten. Ein 40-Jähriger schlug daraufhin einen 32-Jährigen zu Boden und trat gegen dessen Kopf.

Schlägerei am Hauptbahnhof - Nonne greift ein

Die Nonne verhinderte laut der Bundespolizei, dass der Schläger weiter zutreten konnte. Ein 34-Jähriger unterstützte schließlich die Nonne, bis Polizeikräfte eintrafen.

Das Opfer erlitt eine stark blutende Gesichtsverletzung. Der Angreifer wurde festgenommen. Er war den Ermittlungen zufolge bereits in der Vergangenheit mit Gewaltdelikten aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,5 Promille, beim Opfer 2,4 Promille.

