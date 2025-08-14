Icon Menü
Notfälle: Frau wird von Hund im Watt unter Wasser gedrückt

Notfälle

Frau wird von Hund im Watt unter Wasser gedrückt

Ein Hund will vom Watt an das Ufer gelangen. Dabei gerät er in Panik und drückt eine Frau unter Wasser. Der Notfall hätte schlimm enden können.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Die Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

    Eine Wattwanderin ist in der Nähe vom schleswig-holsteinischen Büsum von einem Hund unter Wasser gedrückt und dabei verletzt worden. Die 56-Jährige aus München verlor am Mittwoch für einen Moment das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Der Hund der Frau soll im Priel in Panik geraten sein und seine Besitzerin unter Wasser gedrückt haben, als er sich an das rettende Ufer begeben wollte.

    Ein Tourist rettete die Frau. Sie kam in ein Krankenhaus, der Hund blieb unverletzt. Die Polizei warnt vor den Gefahren beim Wattwandern. Strömungen, Nebel oder steigendes Wasser könnten binnen Minuten lebensgefährlich werden.

