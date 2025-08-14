Zwei Kinder nach Badeunfall in Schweinfurt reanimiert

Zwei Mädchen im Alter von sechs und sieben Jahren sind am Donnerstagabend leblos aus einem Baggersee am südlichen Ortsrand von Schweinfurt geborgen und reanimiert worden. Nach Polizeiangaben waren die Kinder unbeaufsichtigt im flachen Wasser baden und dabei ersten Erkenntnissen zufolge unter Wasser geraten.

Badegäste entdeckten zunächst eines der Kinder an einem im Wasser treibenden Schwimmflügel. Kurz darauf fanden Helfer das zweite Kind unter Wasser. Bei den beiden handelt es sich um Schwestern.

Beide Kinder wurden von Notärzten wiederbelebt. Eines kam mit dem Rettungshubschrauber in die Würzburger Uniklinik, das andere mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Schweinfurt. Der Gesundheitszustand der Kinder ist laut Polizei kritisch.