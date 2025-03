Betrunkener Mann verletzt drei Polizisten

In Mittelfranken soll ein 29-Jähriger betrunken drei Polizisten verletzt haben. Er geriet in den Morgenstunden zuerst in einen Streit mit dem Türsteher einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Polizisten sprachen den 29-Jährigen an, er soll sich ausfallend und aggressiv verhalten haben. Auch einen Platzverweis ignorierte er.

Der 29-Jährige habe den Beamten wiederholt gedroht und sie beleidigt. Die Beamten entschlossen sich deshalb den Angaben nach dazu, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Dabei wehrte sich der 29-Jährige körperlich. Die Beamten überwältigten und fixierten ihn, um ihm Handfesseln anzulegen.

Atemalkoholtest ergab Wert von knapp drei Promille

Als die Beamten den 29-Jährigen in den Streifenwagen setzten, trat er einem ebenfalls 29 Jahre alten Beamten mit dem Fuß ins Gesicht, wie es hieß. Der Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden. Zwei 22 und 26 Jahre alte Beamte wurden ebenfalls verletzt. Der 26-Jährige musste seinen Dienst abbrechen.

Auf der Inspektion angekommen habe ein Atemalkoholtest einen Wert von fast drei Promille ergeben. Die Beamten ließen laut eigenen Angaben eine Blutentnahme durchführen. Der 29-Jährige musste den Rest der Nacht in Gewahrsam verbringen.