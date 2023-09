Toter Hund und verletzte Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto

Die 76- Jährige wollte mit ihren Hunden eine Straße überqueren. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr sie. Ein Hund starb.

07.09.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Eine 76-Jährige ist in Oberbayern beim Zusammenstoß mit einem Auto am Kopf und an den Beinen verletzt worden. Einer von zwei Hunden, mit denen sie unterwegs war starb, so die Polizei. Die Frau befindet sich derzeit außer Lebensgefahr.

Hund stirbt nach Verkehrsunfall in Oberammergau

Eine 46 Jahre alte Autofahrerin war den Angaben zufolge am frühen Donnerstagmorgen in Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs. Kurz hinter einer Kurve habe die 76-Jährige mit ihren Hunden die Fahrbahn vor dem Auto überquert. Die Autofahrerin konnte demnach nicht mehr bremsen und die Fußgängerin wurde auf die Motorhaube geschleudert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.