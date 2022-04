Oberammergauer Passionsspiele bereits zu drei Vierteln ausverkauft

Manche warten Jahre darauf, in Oberammergau die Passionsspiele zu sehen. Jetzt ist es bald soweit - noch sind Tickets zu haben, aber die Nachfrage steigt.

28.04.2022 | Stand: 07:23 Uhr

Die Oberammergauer Passionsspiele sind kurz vor ihrer Premiere zu gut drei Vierteln ausverkauft. Seit Ostern ziehe die Nachfrage stark an, sagte der Geschäftsführer der Passionsspiele Oberammergau Vertriebsgesellschaft, Walter Rutz, der Deutschen Presse-Agentur. 75,5 Prozent der Karten seien vergeben.

Zwar habe es zu Beginn des Krieges in der Ukraine Absagen vor allem aus den USA gegeben. "Das konnten wir sehr gut durch den deutschen Markt kompensieren", sagt Rutz.

Passionsspiele 2020 wären beinahe ausverkauft gewesen - wegen Corona wurde alles abgesagt

Die Hälfte der Karten für 2022 war zuvor schon vergeben: Die Passion 2020 wäre praktisch ausverkauft gewesen - musste aber wegen Corona abgesagt werden. Wer damals reserviert hatte, konnte umbuchen. Das nutzte ungefähr die Hälfte der Kunden. Rund 200 000 der Karten seien auf 2022 umgeschrieben worden.

Die übrigen Tickets seien storniert und das Geld zurückgezahlt worden. Es gibt Einzeltickets oder Arrangements mit Übernachtung. Zu den 103 Aufführungen werden bis zu 450 000 Besucher aus aller Welt erwartet; das Passionstheater hat rund 4400 Plätze.

Oberammergau: Ticketplattform Viagogo sorgt für Unmut

Für Unmut sorgt weiter der Ticketverkauf über die Plattform Viagogo. Dort werden derzeit für verschiedene Vorstellungen Tickets zu Preisen bis gut 400 Euro angeboten; die Originalpreise liegen zwischen 30 und 180 Euro. "Viagogo berechnet teilweise ein Vielfaches dieser Original-Ticketpreise", warnen die Oberammergauer auf ihre Internetseite. "Auch wenn Sie ein teures Ticket kaufen, ist es also durchaus möglich, dass Sie am Ende in der günstigsten Kategorie für 30 Euro Originalpreis sitzen."

Lesen Sie auch

Oktoberfest Wiesn-Wirte siegen erneut vor Gericht gegen Online-Händler

Die Passionsspiele hatten mit dem Tickethändler vor Gericht gestritten. Sie konnten aber Viagogo nur gerichtlich untersagen, die Tickets mit irreführenden Angaben wie etwa "ausverkauft" zu bewerben. Den Zweitverkauf an sich konnten die Oberammergauer nicht verhindern.

Lesen Sie auch: Neue Details bekannt: Wird die Festwoche nun doch fast wie früher?