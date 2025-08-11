Icon Menü
Oberbayern: Bergwacht rettet erschöpften Buben aus Chiemgauer Alpen

Oberbayern

Bergwacht rettet erschöpften Buben aus Chiemgauer Alpen

Ein Urlauber ist mit seinem neun Jahre alten Sohn in den Bergen unterwegs. Doch die Hitze macht dem Jungen zu schaffen - der Vater wählt den Notruf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Junge wurde mit einer Winde in den Hubschrauber geholt. (Symbolbild)
    Der Junge wurde mit einer Winde in den Hubschrauber geholt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein erschöpfter Neunjähriger ist in den Chiemgauer Alpen von der Bergwacht per Hubschrauber gerettet worden. Der Junge sei bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) mit seinem Vater aus Sachsen-Anhalt am Hochstaufen unterwegs gewesen, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) mit. Der wegen der Hitze ausgelaugte Neunjährige sei nicht mehr vorangekommen, sodass der Vater einen Notruf abgesetzt habe.

    Daraufhin seien fünf Bergretter und ein Hubschrauber zur etwas mehr als eine Stunde dauernden Rettung eingesetzt worden. Ein Notarzt habe den Neunjährigen am Berg versorgt. Anschließend sei zunächst der Junge und dann der Vater ins Tal geflogen worden, teilte der Verband mit. Im Anschluss habe der Vater seinen Sohn mit in die Urlaubsunterkunft zurückgenommen.

