Tödlicher Unfall bei Waldarbeiten - Mann von Baum erschlagen

Bei Waldarbeiten ist in Oberbayern ein Mann von einen Baum erschlagen und dabei so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

03.09.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren der 27-Jährige und ein weiterer Mann am Freitagabend nahe Vachendorf (Landkreis Traunstein) mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Mithilfe einer Seilwinde und eines Fällkeils wollten sie einen etwa vier Meter hohen Baumstamm fällen.

Mann von Baum in Oberbayern erschlagen: Staatsanwalrschaft ordnet weitere Ermittlungen an

Doch der Stamm fiel seitlich um und traf den Mann. Dieser kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wo er am Samstag an seinen schweren Verletzungen starb. Die Staatsanwaltschaft ordnete weitere Ermittlungen an, derzeit steht laut Polizei jedoch kein Fremdverschulden im Raum. Es sei von einem tragischen Forstunfall auszugehen.

