Traktor stürzt Abhang hinab - Fahrer schwer verletzt

Ein Mann ist in Oberbayern mit einem Traktor eine Böschung hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Der 39-Jährige habe bei Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) mit Traktor und angehängter Pflanzenschutzspritze oberhalb der Böschung auf einem Hopfenfeld gearbeitet, teilte die Polizei mit.

Die Hangkante habe sich gelöst, sodass der Traktor die Böschung hinabgestürzt sei und sich mehrfach überschlagen habe. Der schwer verletzte 39-Jährige sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr war er laut Polizei nicht.