Ein Mann hat bei einem Autobrand in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) schwere Brandverletzungen erlitten. Ein Nachbar habe am Morgen das Feuer in der Garage bemerkt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Der schwer verletzte 51-Jährige habe sich im Auto befunden und sei mit einem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht worden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

