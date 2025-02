Deutscher stirbt bei Gleitschirmabsturz im Salzburger Land

Ein 42-jähriger Deutscher ist bei einem Gleitschirmabsturz im Salzburger Land ums Leben gekommen. Der Mann startete mittags vom Bischling West im Gemeindegebiet von Werfenweng, stürzte jedoch kurz danach in unwegsamem Gelände ab, wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte.

Da er am Nachmittag nicht an seiner Arbeitsstelle erschien, meldete eine Arbeitskollegin ihn als vermisst. Eine erste Suche mit einem Polizeihubschrauber und einer Wärmebildkamera blieb laut Polizei erfolglos. Am Donnerstagvormittag fanden Bergrettung, Alpinpolizei und ein Polizeihubschrauber den Verunglückten bei einer erneuten Suchaktion – für ihn kam demnach jede Hilfe zu spät. Der Deutsche wohnte nach Polizeiangaben in Salzburg.