Österreich: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Österreich

Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 18-Jähriger kommt mit seinem Wagen versehentlich auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende Fahrerin kann nicht mehr ausweichen.
Von dpa
    Drei Menschen werden bei einem Verkehrsunfall in Österreich verletzt. (Symbolbild)
    Drei Menschen werden bei einem Verkehrsunfall in Österreich verletzt. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa

    Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Wagen in Österreich zwischen Lingenau und Hittisau verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dann frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, wie die österreichische Polizei mitteilte. Der 18-Jährige habe seinem Beifahrer etwas am Radio zeigen wollen und deshalb die Kontrolle verloren. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte nicht mehr ausweichen.

    Die drei Beteiligten wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die 58-Jährige zur Abklärung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Fahrer und sein Beifahrer wurden vor Ort behandelt.

