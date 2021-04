Fast 80.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit Corona gestorben, auch in der Region. Wir erinnern an elf Frauen und Männer – und erzählen ihre Geschichten.

17.04.2021 | Stand: 12:32 Uhr

Am Ende waren viele von ihnen allein. Die Ehefrau ohne ihren Mann, der Großvater ohne seine Enkel. Sie sind isoliert gestorben, auf einer Intensivstation oder in einem Altenheim irgendwo in Deutschland. Dieses Schicksal teilen mittlerweile fast 80.000 Menschen. So viele Männer und Frauen haben in der Bundesrepublik ihr Leben durch eine Covid-19-Erkrankung verloren, sind an oder mit Corona gestorben, wie es so oft heißt.