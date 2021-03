Opferstock-Diebin auf frischer Tat ertappt - Frau stiehlt Geld aus Kirchen bei Friedrichshafen

Die 32-Jährige soll für mehrere Opferstock-Aufbrüche im Gebiet um Friedrichshafen seit September 2020 verantwortlich sein. Jetzt sitzt sie in Untersuchungshaft.

02.03.2021 | Stand: 18:14 Uhr

Am Montag hat die Polizei eine Opferstock-Diebin auf frischer Tat ertappt. Nach Angaben der Polizei war die Frau gerade dabei einen Opferstock im Stadtgebiet von Friedrichshafen aufzubrechen.

Opferstock-Diebin stahl in Friedrichshafen, Meckenbeuren und Langenargen

Die 32-Jährige soll laut Polizei für Diebstähle in Friedrichshafen, Meckenbeuren und Langenargen verantwortlich sein. Seit Mitte September bemerkten mehrere Kirchen in diesem Gebiet, dass Geld aus ihren Opferstöcken fehlte.

Die Polizei Ravensburg arbeitete mit den Kirchen zusammen, um die Täterin zu stellen

Weil immer mehr solcher Fälle auftraten, arbeitete die Polizei bei ihren Ermittlungen eng mit den Kirchengemeinden zusammen. So konnte schließlich auch die Tatverdächtige gestellt werden. Sie war am Montagvormittag gerade dabei eine Kirche zu betreten, in der sie schon zuvor Geld aus Opferstöcken stahl.

Kurz nach ihrer Festnahme führten die Beamten die Frau einem Haftrichter vor, so ordnete es die Staatsanwaltschaft Ravensburg an. Mittlerweile befindet sich die Frau in einer Justizvollzugsanstalt. Bei der Diebstahlserie entstand ein Gesamtschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt weiter, da die Frau noch für eine Reihe weiterer Straftaten verantwortlich sein könnte.

