Passant findet Leiche in Isar in Bad Tölz

Ein Passant hat eine Leiche in der Isar in Bad Tölz gesehen. Die Polizei ermittelt. Auch ein Unfall ist möglich.

07.05.2023 | Stand: 18:55 Uhr

Eine 55 Jahre alte Frau ist in Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) tot aus der Isar geborgen worden. Ein Passant hatte die Leiche am frühen Samstagmorgen im Wasser gesehen und den Notruf verständigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Notarzt stellte den Tod der Frau fest.

Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Es sei auch möglich, dass die Frau bei einem Umfall ums Leben kam.

Die Untersuchungen in dem Todesfall übernahm die Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II. Anfang nächster Woche soll über eine Obduktion entschieden werden.