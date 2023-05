Pfingstferien und langes Wochenende: Viel Verkehr in Bayern

Nach einem staureichen Freitag haben die Reisebedingungen sich am Samstag etwas entspannt - trotz einer Blockabfertigung an der österreichischen Grenze.

27.05.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Traumhaftes Wetter, der Start der bayerischen Pfingstferien und ein verlängertes Wochenende: Die Menschen freuen sich auf Urlaub und wollen raus aus den Städten. An den Flughäfen und auf den Straßen ist dementsprechend viel los. Am Samstag entspannte sich die Verkehrslage aber, wie eine Sprecherin des ADAC mitteilte.

Reiseverkehr an Pfingsten: Wenige Unfälle und Staus im südlichen Schwaben

Am Samstagvormittag staute es sich vor allem an der österreichischen Grenze auf den Autobahnen 8 und 93, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Ab dem frühen Nachmittag kam es dann aber kaum noch zu Beeinträchtigungen. Polizeidienststellen aus dem südlichen Schwaben und Oberbayern berichteten von erhöhtem Verkehr, aber von wenig Unfällen und Staus. Besonders viel Geduld hatten Reisende am Freitag gebraucht. Wegen des Feriensstarts kam es ab dem Nachmittag auf vielen Autobahnen zu Staus von über zehn Kilometern Länge.

Eine Sprecherin des Münchner Flughafens sagte, am Samstag sei dort ebenfalls mehr losgewesen als normalerweise, es sei jedoch alles geordnet abgelaufen. Über die zwei Ferienwochen erwartet der Flughafen knapp 15.000 Flüge mit bis zu zwei Millionen Passagieren. Der Nürnberger Flughafen rechnet mit knapp einer Viertelmillion Reisenden, wie es zuletzt hieß.

Wetter zeigt sich an Pfingsten von seiner besten Seite

Bei der Bahn gab es bis auf eine kurzzeitige Sperre der Strecke zwischen München und Ingolstadt zunächst keine Zwischenfälle, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte.

Das Wetter zeigt sich über Pfingsten von seiner besten Seite: Der Samstag bleibt bei Höchsttemperaturen von 25 Grad weitestgehend wolkenfrei, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Am Pfingstsonntag kann es in den Alpen zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen, die Temperaturen liegen zwischen 20 und 27 Grad. Der Pfingstmontag hat dann einen Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 26 Grad an der Donau zu bieten.

Dann brauchen auch die Autofahrer wohl wieder gute Nerven: Der ADAC erwartet am Montag ab den Mittagsstunden dichten Rückreiseverkehr.

Lesen Sie auch: Für Last-Minute-Bucher verlief das Reisejahr bisher enttäuschend. Warum das so bleiben könnte und wie man trotzdem günstig verreist, erfahren Sie hier.