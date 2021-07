Polizei befreit junge Migranten aus Lastwagen

Beamte von Zoll und Bundespolizei haben am Sonntag drei junge Afghanen aus einem LKW befreit. Die Bundespolizei ermittelt gegen die unbekannten Schleuser.

19.07.2021 | Stand: 12:12 Uhr

Es war am Sonntag gegen 14 Uhr, als ein moldauischer Lastwagenfahrer beim Zoll Furth im Wald um Hilfe bat. Er hatte sich an einem am LKW- Parkplatz einen Kaffee zubereitet und dabei Klopfgeräusche aus seinem Auflieger gehört.

Zollbeamte und die Bundespolizisten rückten an. Sie öffneten den Lastwagen-Anhänger und entdeckten drei Migranten. Nach ersten Erkenntnissen waren sie zwei Tage zuvor in Rumänien mithilfe von Schleusern auf den LKW aufgestiegen. Für die Schleusung hätten sie zwischen 4.500 und 5.500 Euro bezahlt.

Auf der Ladefläche befanden sich mehrere mit Urin gefüllte Flaschen. Die drei jungen Männer hatten hierin ihre Notdurft verrichtet.

Der Fahrer wusste nach Aussage der Afghanen nichts von den blinden Passagieren. Die Bundespolizei Furth im Wald hat jetzt Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter wegen Einschleusens von Ausländern aufgenommen. Gegen die Afghanen wird wegen unerlaubter Einreise nach Deutschland ermittelt.

Das Jugendamt Cham nahm nach der Alterseinschätzung die drei Jugendlichen in Obhut.

Lesen Sie auch

Unfall mit drei Lastwagen bei Altenstadt Ungebremst in anderen Lkw gefahren: Zwei Lastwagen-Fahrer auf A7 verletzt

Der LKW- Fahrer konnte nach Abschluss der polizeilichen und zollrechtlichen Maßnahmen weiterreisen.