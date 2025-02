Mehrere Körperverletzungen an Bahnhöfen in München

Am Mittwoch ist es am Ostbahnhof in München zu einer Schlägerei gekommen, nachdem ein Mann einem anderen versehentlich auf den Fuß getreten war. Wie die Polizei berichtet, waren beide beteiligte Männer deutscher Staatsangehörigkeit in einer Regionalbahn unterwegs nach München. Der 51-Jährige trat dem 37-Jährigen vor dem Aussteigen aus Versehen auf den Fuß, wofür er sich entschuldigte.

Nach einem unbeabsichtigten Fußtritt eskaliert die Situation am Ostbahnhof in München

Der 37-Jährige, geboren in Kenia, beleidigte den 51-jährigen gebürtigen Türken daraufhin rassistisch. Nach der Ankunft am Ostbahnhof in München spuckte der Ältere den Jüngeren an. Es kam zu einer Schlägerei am Bahnsteig. Der Jüngere schlug den Älteren und nutzte dafür auch einen Thermobecher.

Ein ziviler Polizist trennte die zwei Männer und verständigte die Bundespolizei. Der 37-Jährige ist der Polizei wegen mehrerer Delikte bekannt. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen beide Männer. Gegen den Jüngeren wird außerdem wegen Beleidigung ermittelt. Beide durften nach Aufnahme des Falls das Revier wieder verlassen.

Zwei weitere Körperverletzungen am Hauptbahnhof München

Am Dienstagabend war es im Hauptbahnhof München zu zwei Körperverletzungen gekommen. Zunächst hatte ein 41-jähriger Deutscher eine 36-jährige Ungarin unbeabsichtigt mit seinem Blindenstock berührt. Die wohnungslose Frau trat dem 41-Jährigen daraufhin ans Bein.

Ein Polizist, der privat unterwegs war, mischte sich ein und hielt die Ungarin fest, bis die Bundespolizei eintraf. Der Mann blieb unverletzt. Wegen Diebstahls ist die Frau der Polizei bereits bekannt, sie kam nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß.

Junger Mann flieht am Hauptbahnhof München vor der Bundespolizei

Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn fiel am Abend ein 23-jähriger Ungar auf, der Reisende belästigte. Als die Securitymitarbeiter ihn ansprachen, trat der 23-Jährige einen von ihnen und flüchtete. Kurz darauf stellten weitere Sicherheitsmitarbeiter den Mann an einem Ausgang des Hauptbahnhofs.

Der Mann verhielt sich unverändert aggressiv und wehrte sich auch gegen die Bundespolizisten, die hinzugerufen worden waren. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,4 Promille. Der Ungar kam nach Abschluss der Ermittlungen ebenfalls wieder auf freien Fuß.

Alle Nachrichten aus München und Bayern lesen Sie immer hier.