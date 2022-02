Ein Mann in Hof geht ohne Maske in einen Supermarkt. Als ihn eine Mitarbeiterin darauf hinweist, wird der Mann gewalttätig.

06.02.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Den Mund nur mit einem Schal bedeckt - So ist ein etwa 25-Jähriger Mann am Samstag in einen Supermarkt in Hof marschiert. Als ihn die stellvertretende Filialleiterin dann auf seine fehlende FFP2-Maske aufmerksam machte, schlug der Mann mehrmals auf die Frau ein und flüchtete anschließend, berichtet die Polizei. Die Fahndungen laufen aktuell.

