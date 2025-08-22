Icon Menü
Polizei ermittelt: Ausflugsschiff muss wegen Schwimmern im Fluss stoppen

Polizei ermittelt

Ausflugsschiff muss wegen Schwimmern im Fluss stoppen

Ein Mann und eine Frau schwimmen durch den linken Regnitzarm in Bamberg. Die beiden kreuzen das Fahrwasser eines Ausflugsschiffes und bringen sich dadurch in Lebensgefahr.
    Die Wasserschutzpolizei sucht nach Hinweisen zu den bislang unbekannten Schwimmern. (Archivbild)
    Die Wasserschutzpolizei sucht nach Hinweisen zu den bislang unbekannten Schwimmern. (Archivbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Zwei bislang unbekannte Schwimmer haben ein Ausflugsschiff in Bamberg zum Stoppen gebracht. Wie die Polizei mitteilte, schwammen die beiden am Samstag durch den linken Regnitzarm. Ein mit Gästen besetztes Ausflugsschiff musste den Angaben zufolge stoppen, um die beiden Schwimmenden nicht zu überfahren, als diese das Fahrwasser kreuzten.

    Gegen die bislang etwa 30-jährigen Unbekannten nahm die Wasserschutzpolizei eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr auf. In der Vergangenheit kam es laut Polizei immer wieder zu gefährlichen und tödlichen Vorfällen. Schwimmen in Seen und Flüssen in Bamberg sei nur an der Hainbadestelle erlaubt, hieß es. Die Wasserschutzpolizei bittet um Hinweise.

