Polizei findet gestohlenes Segelboot nach fünf Jahren auf Autobahnraststätte

An einer Rastanlage an der A8 zwischen München und Salzburg stand ein herrenloser Anhänger mit Segelboot. Dieses wurde vor fünf Jahren am Kochelsee gestohlen.

Der Fall gibt Rätsel auf: Vor über fünf Jahren wurde Segelboot Ronja am Köchelsee gestohlen. Nun ist das Boot wieder aufgetaucht: auf einer Rastanlage an der A8 zwischen München und Salzburg.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Schleierfahnder den Anhänger samt Boot am 2. August auf dem Parkplatz der Rastanlage Samerberg Nord südlich von Rosenheim. Jemand hatte das Boot dort gegen 15 Uhr abgestellt und war weitergefahren.

Segelboot wurde am Kochelsee gestohlen

Das Boot wurde 2017 als vermisst gemeldet. Zuvor stand es in Kochel am See. Auch der Anhänger, auf dem das Segelboot stand, war damals gestohlen worden. Zusammen sind sie etwa 10.000 Euro wert. Die Polizei stellte beides sicher.

Die Beamten versuchen nun zu klären, wie und weshalb das Segelboot auf den Parkplatz der Rastanlage kam. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Kochel am See, Tel.: +49(0)8041/76106-273 oder an die Grenzpolizeiinspektion Raubling, Tel.: +49(0)8035/9068-210.

