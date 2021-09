Fahrer flüchtet bei Kontrolle: Polizei schießt auf gestohlenes Auto

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizeikontrolle“ steht an der Augustaanlage bei einer Kontrolle von Autofahrern auf der Fahrt in die Innenstadt. In der Stadt Mannheim gilt ab Freitagabend wegen hoher Corona-Infektionswerte eine nächtliche Ausgangsbeschränkung, laut Verfügung zunächst bis zum 14. Dezember. Die Polizei kündigte strenge Kontrollen an.