Bundeswehrsoldat bei Übung in Erding von Polizei angeschossen

Polizeieinsatz in Erding

Bundeswehrsoldat bei Übung in Erding von Polizei angeschossen

Es sollte eigentlich nur eine Übung sein, doch ein Bundeswehrsoldat wurde verletzt. Was bisher über den Großeinsatz in Erding bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    Vieles ist noch unklar bei der Lage in Erding.
    Vieles ist noch unklar bei der Lage in Erding. Foto: Friedrich/Vifogra/dpa

    Bei einer Übung im oberbayerischen Erding ist ein Feldjäger nach Angaben der Bundeswehr angeschossen worden. Der Mann sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Übung war den Angaben zufolge vorher angemeldet. Weitere Details - unter anderem, von wem der Soldat angeschossen wurde - wurden zunächst nicht mitgeteilt.

    Die Polizei hatte zuvor lediglich einen größeren Einsatz bestätigt. Es seien zahlreiche Polizeikräfte und ein Hubschrauber vor Ort. Im Umkreis der Einsatzstelle gebe es Verkehrssperrungen. Es besteht den Angaben zufolge keine Gefahr für die Bevölkerung.

    Ein gepanzertes Bundeswehrfahrzeug steht in der Nähe des Einsatzortes.
    Ein gepanzertes Bundeswehrfahrzeug steht in der Nähe des Einsatzortes. Foto: Lars H./News5/dpa
