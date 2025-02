Mann will sich vor der Tür seiner Ex-Frau anzünden

Ein 58-Jähriger hat in Unterfranken damit gedroht, sich vor dem Wohnhaus seiner Ex-Frau anzuzünden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft übergoss sich der alkoholisierte Mann am Freitag in Miltenberg mit Benzin. Als die Polizisten ihn festnahmen, wurde ein Beamter den Angaben zufolge leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Feuerzeug und ein Messer. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge rund 1,6 Promille.

Der 58-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde in Gewahrsam genommen und am nächsten Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an wegen des tätlichen Angriffs auf Polizisten, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.