Pressestimmen zu Söder und Lockerungen: "So funktioniert Seuchenschutz nicht"

Ministerpräsident Söder kündigt Lockerungen bei Corona-Regeln an und will die Impfpflicht fürs Pflegepersonal nicht umsetzen. Hier Reaktionen und Pressestimmen.

08.02.2022 | Stand: 07:42 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will trotz Rekordzahlen bei den Corona-Infektionen im Freistaat Lockerungen, und auch die Impfpflicht für Pflege-Beschäftige erst einmal nicht umsetzen. Die Reaktionen darauf sind gespalten. Hier die Pressestimmen zu Söder.

Natürlich gab und gibt es sehr gute Gründe, gegen eine Impfpflicht im Allgemeinen und eine einrichtungsbezogene im Speziellen zu sein. Gerade Pflegerinnen und Pfleger fühlen sich diskriminiert durch diese Sonderbehandlung – und das nicht zu Unrecht. Manche drohen, den Job zu kündigen oder haben es bereits getan. (...) Wenn ein Bundesland aber jetzt, wenige Wochen vor dem Start, einen Rückzieher macht, hinterlässt die deutsche Politik wieder mal einen völlig chaotischen Eindruck. Spiegel

"Nur wenige in der deutschen Politik haben ein so gutes Gespür für Stimmungen in der Bevölkerung und eine so hohe Bereitschaft, ihnen zu folgen, wie Markus Söder. Die Wohlmeinenden in seiner Partei halten ihn für flexibel und anpassungsfähig, seine Kritiker für opportunistisch und beliebig. So lange sein Kurs Beifall und Erfolge bringt, setzt sich die erste Lesart durch, stimmen die Wahlergebnisse nicht, die zweite. Söder riskiert viel mit seinem Kurswechsel bei Impfpflicht und Lockerungen. Populär mag er sein, konsistent ist er nicht. Ob er Erfolg bringt, werden die Zahlen zeigen." ZDF

"Ja, es fehlt Personal im Gesundheitswesen, besonders in der Pflege. Ja, es stehen Intensivbetten leer, weil das Personal fehlt, um die Patienten zu betreuen. Ja, es könnte sein, dass sich der eine oder die andere tatsächlich stigmatisiert fühlt, wenn Mitarbeitende im Pflegeheim oder Krankenhaus sich nun impfen lassen müssen, der Rest der Bevölkerung aber noch nicht. Und trotzdem: Bayerns Ministerpräsident gibt das vollkommen falsche Signal zur falschen Zeit, indem er die Impfpflicht im Gesundheitswesen aussetzen will." BR

"In Bayern fällt die längst beschlossene Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die handstreichartige Entscheidung folgt allein politischem Kalkül. So aber funktioniert Seuchenschutz nicht." Süddeutsche

Pressestimmen zu Söder und Impfpflicht: "Es wird leider nicht besser"

Lesen Sie auch

Lockerungen bei Zuschauer-Anzahl beim Profisport "Kein Anlass für Panik": Söder will Corona-Maßnahmen derzeit nicht verschärfen

" Was den Bürgerinnen und Bürgern mehr denn je fehlt, ist eine klare Linie. Es gab Phasen in der Pandemie, da war ein Bemühen um einen gemeinsamen Kurs erkennbar. Mittlerweile ist wieder viel Parteipolitik und Gezänk im Spiel. Es wird leider nicht besser." Augsburger Allgemeine

"Zumindest beweist Söder mit seinen Lockerungsplänen ein sicheres Gespür für den Trend in Deutschland. Wünschte sich eine Mehrheit über Wochen strengere Maßnahmen bis hin zum Lockdown, als die Ampel diesen verweigerte, kehrt sich das derzeit zunehmend um: Knapp die Hälfte der Deutschen spricht sich mittlerweile für Lockerungen aus." n-tv