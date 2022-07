Streit um Maskenpflicht im Zug eskaliert bei Rosenheim - Fahrgäste beginnen Schlägerei

Mehrere Zugreisende sind in der Regionalbahn von Rosenheim in Richtung Salzburg wegen der Maskenpflicht aneinandergeraten. Die Polizei musste eingreifen.

Ein Streit in einem Zug bei Rosenheim am Dienstag so eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste. Wie die Beamten berichten, gerieten mehrere Reisende am Vormittag in der Regionalbahn von Rosenheim in Richtung Salzburg aufgrund der Maskenpflicht im Zug aneinander. Die Beteiligten wurden immer aggressiver. Sie begannen schließlich eine Schlägerei in der Bahn und setzten diese am Bahnhof in Prien am Chiemsee fort.

Gewalttätige Auseinandersetzung im Zug: Zeuge trennt die Streitenden in Prien am Chiemsee

Die Notfallleitstelle informierte die Polizei über die gewalttätige Auseinandersetzung. Einer unbeteiligten Person gelang es, die Streitenden am Bahnhof in Prien voneinander zu trennen, bis die Polizei eintraf. Bei Befragungen stellte sich heraus, dass ein Paar die Regionalbahn in Rosenheim ohne Mund-Nasen-Schutz betreten hatte. Als ein Fahrgast die beiden darauf ansprach, reagierten sie laut Zeugen aggressiv.

Abgesehen von dem Wortgefecht passierte laut Polizei zunächst nichts. Erst als ein weiterer Reisender gegen ihren Willen Handyfotos von dem Paar machte, wurde der Mann handgreiflich. Er soll laut Zeugenaussagen versucht haben, dem Mann sein Handy wegzunehmen. Als ihm das nicht gelang, begann er auf ihn einzuschlagen.

Die Polizei nahm die Personalien auf und ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Rosenheim unter der 08031/ 80262102 zu melden.

