Prozess-Beginn am Dienstag: Mann soll Partnerin jahrelang eingesperrt haben

Jahrelang soll ein Mann seine Partnerin in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt haben. Jetzt beginnt der Prozess gegen ihn am Landgericht München.

21.09.2021 | Stand: 10:07 Uhr

Am Landgericht München I beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen Mann, der seine Partnerin jahrelang in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt haben soll.

Laut Staatsanwaltschaft durfte die Frau ab 2012 nur noch in seiner Begleitung die Wohnung verlassen - etwa zu Arztbesuchen. Ab 2019 habe sie die Wohnung gar nicht mehr verlassen dürfen.

Angeklagter soll Fenster abgeklebt haben: Er ist auch wegen mehrfacher Vergewaltigung angeklagt

Schon 2014 soll der Angeklagte alle Fenster der Wohnung abgeklebt haben, damit die Frau nicht herausschauen kann. Er ist wegen Freiheitsberaubung und außerdem wegen Vergewaltigung in mindestens 30 Fällen angeklagt.

